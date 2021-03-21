Путин и Шойгу проводят выходные в сибирской тайге. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят выходные в Сибири. Опубликованы первые видеокадры с места отдыха. Путин и Шойгу совершили пешую прогулку, в ходе которой министр обороны показал президенту особенности местной природы. Также они проехали на вездеходе по тайге, за рулем был Путин. Глава Минобороны показал президенту свою мастерскую, где занимается обработкой древесины. Как ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства предпочитает отдыхать в России. Таким образом, он своим примером показывает те места страны, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знает». В прошлом Шойгу неоднократно сопровождал президента на отдыхе в тайге. Напомним в августе 2018 года Путин отдыхал в Республике Тыве. В октябре 2019 года накануне своего дня рождения Путин также поехал в тайгу.

СК РФ задержал губернатора Пензенской области

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки. СК РФ опубликовал видео задержания и обыска в кабинете губернатора. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, как по версии следствия им совершались преступные действия.

«По данным следствия, в 2020 году Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании «ФАРМАЦИЯ» взятки через посредников на сумму более 31 миллиона рублей. За незаконное вознаграждение губернатор обеспечивал группе компаний «БИОТЭК» конкурентное преимущество при заключении государственных контрактов. Предметом этих контрактов были услуги по приемке, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», — сообщила Петренко.

Следствие уже в ближайшее время планирует предъявить Белозерцеву и его предполагаемым соучастникам обвинение и ходатайствовать об их заключении под стражу. Напомним, это первое задержание действующего главы региона с июля 2020 года, когда был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.