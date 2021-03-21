Змея песней Pink Just Give Me a Reason произвела фурор в шоу «Маска»

Москва, 21 марта. Артистка, скрывающаяся под костюмом Змеи в шоу «Маска», «взорвала» зал номером на хит американской певицы Pink. Члены жюри повскакивали с мест, увидев выступление.

Змея исполнила песню Just Give Me a Reason. Она перемещалась по сцене, взаимодействовала со зрителями — получилось более чем эффектно. Поставил номер хореограф проекта Никита Горбунов.

Артистка произвела настоящий фурор, ей удалось сорвать шквал аплодисментов. Пораженные члены жюри аплодировали стоя. Певец Тимур Родригез назвал номер выступлением мирового уровня.

«Что ты творишь, Змея? Что ты творишь? Это колоссально! Что это за выступление мирового уровня? Спасибо! Это что-то запредельное!» — восхитился он.

Певица Валерия посчитала Змею претендентом на победу в шоу, а Родригез добавил, что композицию такой сложности исполнит далеко не каждая артистка.

«Перед нами высококлассная певица», — согласился с ним король российской эстрады Филипп Киркоров.

Понравилось членам жюри и выступление Розовой Пантеры. Звезды принялись гадать, кто скрывается под яркой маской. В качестве версии они рассмотрели даже музыкального продюсера Яну Рудковскую.