СМИ сообщили о визите главы Пентагона в Афганистан

Кабул, 21 марта. Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Об этом информирует афганский телеканал ToloNews.

Предположительно, американский министр обороны встретится с местными высокопоставленными чиновниками. Также уточнялось, что президент США Джо Байден изучает варианты графика вывода военных из Афганистана.

Глава Белого дома утверждал, что Соединенные Штаты могут вывести войска к 1 мая, но решение по этому вопросу пока окончательно не принято.

Ранее сообщалось, что Пентагон занижает реальную численность военнослужащих США в Афганистане. По подсчетам журналистов, в регионе остается порядка 3,5 тысячи военных.