Железнодорожные операторы из Канады и США объявили о слиянии

Калгари, 21 марта. Канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway приобретает Kansas City Southern. Об этом говорится в сообщении на сайте крупнейшего оператора континента.

Сумма сделки составляет 29 млрд долларов с учетом долгов американской компании. Акционеры Kansas City Southern получат за акцию 0,489 акции Canadian Pacific, а также 90 долларов наличными.

Сделка еще должна быть одобрена американским железнодорожным регулятором. Ожидается, что в результате слияния Canadian Pacific станет единственной компанией, управляющей железными дорогами во всей Северной Америке. По предварительным подсчетам, годовая выручка объединенной компании должна составить около 8,7 млрд долларов.

Canadian Pacific Railway является вторым по величине в Канаде железнодорожным оператором, уступая лишь Canadian National Railway. Капитализация Canadian Pacific составляет 50,6 млрд долларов.

В начале марта стало известно, что Россия может поучаствовать в строительстве Трансафганской железной дороги. С соответствующим предложением к Москве обратилось руководство Республики Узбекистан.