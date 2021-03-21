Эфиопия выступила против вовлечения посредников в спор по плотине «Возрождение»

Аддис-Абеба, 21 марта. Эфиопия обвинила Египет и Судан в использовании четырехстороннего посредничества для вмешательства в эксплуатацию плотины «Возрождение» (Хидасэ).

Критику в адрес стран высказал член эфиопской переговорной группы по дамбе Ибрагим Идрис. По его словам, Каир и Хартум оказывают давление на Аддис-Абебу и мешают ей осваивать водные ресурсы.

«Идея четырехстороннего посредничества является обманом, а не реальным предложением Египта и Судана. Это подрывает права нашего государства на справедливое и разумное использование Нила», — заявил политик.

По мнению Идриса, посредники введены в переговорный процесс для того, чтобы не допустить второе заполнение дамбы до достижения договоренностей. Он призвал стороны конфликта обсудить справедливое разделение природных богатств.

«Страны нижнего течения должны признать права Эфиопии на развитие водных ресурсов. Наши граждане заслуживают лучшей жизни», — резюмировал Ибрагим Идрис.

Идею четырехстороннего посредничества предложил Судан. Премьер-министр Абдалла Хамдок призвал Соединенные Штаты Америки, ООН, ЕС и Африканский союз поучаствовать в разрешении вопроса по плотине «Возрождение».

Хартум и Каир выступают против одностороннего заполнения дамбы Аддис-Абебой. Отсутствие соглашения может угрожать водоснабжению стран, находящихся ниже по течению Нила. Последствия поспешного заполнения Хидасэ разобрал Telegram-канал «Рыбарь» в спецпроекте «Война за воду».