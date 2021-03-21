СК обнародовал видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева

Пенза, 21 марта. Следственный комитет опубликовал видео обысков в кабинете губернатора региона Ивана Белозерцева, проходящего по делу о взятке в 31 млн рублей.

На кадрах видно, как правоохранители заводят Белозерцева в кабинет, где он подписывает какие-то документы, а затем приступают к следственным действиям. Обыски по делу о коррупции проводились также дома. В ближайшее время всем фигурантам предъявят обвинение.

Губернатора Пензенской области задержали в областной столице. Правоохранители возбудили дело на основании материалов, предоставленных МВД России. Предполагаемыми преступниками стали сам Белозерцев, глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков и другие.

По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил взятки через посредников от Шпигеля, его супруги и Колоскова, сообщал ФАН. Расследование уголовного дела продолжается.