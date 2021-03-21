Первый в этом году птенец кондора вылупился в зоопарке Орегона. ФАН-ТВ

Первый в этом году птенец вылупился 13 марта, хотя яйцо было отложено еще в январе. Обычно калифорнийские кондоры выводятся через 54-57 дней. После появления пушистика на свет, работники зоопарка нашли в гнездовом ящике еще одно яйцо.

Когда молодым кондорам исполняется около восьми месяцев, их перемещают из загонов для разведения в область летного пространства. Там птенцы начинают подготовку к полету и учатся взаимодействовать со взрослыми кондорами, а также учатся не садиться на линии электропередач.

2020 год по итогам гнездования показал наилучшие результаты в зоопарке Орегона — на свет появились семь представителей этих величественных птиц. Калифорнийские кондоры включены в Закон об исчезающих видах. В начале 80-х годов в дикой природе насчитывалось всего 22 особи. После нескольких десятилетий спасательных работ, в мире насчитывается около 517 кондоров, подавляющее большинство из которых живут в дикой природе.