Дочь Маликова удивила фанатов естественной красотой на фото без макияжа

Мале, 21 марта. Наследница народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания поделилась с поклонниками в Instagram фото с отдыха на Мальдивских островах.

Юная модель и дизайнер улетела в жаркую страну, чтобы погреться на солнышке и покупаться в море. Стеша Маликова дала отдохнуть коже и полностью отказалась от макияжа. Фолловеры пришли в восторг, увидев 21-летнюю звезду без мейкапа.

«Уровень уверенности: селфи без фильтров и макияжа», — подписала снимок Маликова.

Девушку осыпали комплиментами, назвав красоткой, обольстительницей, цветочком и ванильным пряничком. Фолловеры считают, что девушке с ее естественной красотой не нужны фильтры.

«Очаровательное фото, ни капли макияжа, так даже лучше. Сразу видно, что Стеша от природы очень красивая. И вам повезло иметь такую хорошую кожу», — заметила подписчица.

Ранее сообщалось, что в январе Стеша Маликова отдыхала на Мальдивах со своим звездным отцом. Она поделилась нежной фотографией с артистом накануне его дня рождения. Девушка позировала в кепке, которую взяла у Дмитрия. Поклонники музыканта заметили, что Стефания очень похожа на своего родителя.