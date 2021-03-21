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Дочь Маликова удивила фанатов естественной красотой на фото без макияжа

Дочь Маликова удивила фанатов естественной красотой на фото без макияжа

Мале, 21 марта. Наследница народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания поделилась с поклонниками в Instagram фото с отдыха на Мальдивских островах.

Юная модель и дизайнер улетела в жаркую страну, чтобы погреться на солнышке и покупаться в море. Стеша Маликова дала отдохнуть коже и полностью отказалась от макияжа. Фолловеры пришли в восторг, увидев 21-летнюю звезду без мейкапа.

«Уровень уверенности: селфи без фильтров и макияжа», — подписала снимок Маликова.

Девушку осыпали комплиментами, назвав красоткой, обольстительницей, цветочком и ванильным пряничком. Фолловеры считают, что девушке с ее естественной красотой не нужны фильтры.

«Очаровательное фото, ни капли макияжа, так даже лучше. Сразу видно, что Стеша от природы очень красивая. И вам повезло иметь такую хорошую кожу», — заметила подписчица.

Ранее сообщалось, что в январе Стеша Маликова отдыхала на Мальдивах со своим звездным отцом. Она поделилась нежной фотографией с артистом накануне его дня рождения. Девушка позировала в кепке, которую взяла у Дмитрия. Поклонники музыканта заметили, что Стефания очень похожа на своего родителя.

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