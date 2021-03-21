Киев считает Порошенко причастным к акциям с беспорядками

Киев, 21 марта. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил экс-главу государства Петра Порошенко в организации субботней акции с беспорядками.

Митинг около здания офиса украинского лидера в Киеве прошел 20 марта. Участники акции жгли петарды и бросали взрывпакеты. В результате была повреждена дверь здания. Кроме того, митингующие облили офис президента краской. Граждане нанесли ущерб более чем на 70 тысяч долларов.

По словам Подоляка, к организации митинга причастен Порошенко. В социальных сетях на протяжении нескольких дней продвигалась информация об акции. Сведения распространяли паблики, которые имеют связи с партией экс-президента «Европейская солидарность». Украинский чиновник считает, что митинг является попыткой политического давления.

Ранее стало известно, что жители Украины выразили готовность привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».