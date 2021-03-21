Многодетную мать накажут за жестокое обращение с детьми под Волгоградом

Волгоград, 21 марта. Правоохранители завели на жительницу Камышина уголовное дело. Женщина бросала детей одних дома и избивала старшую дочь.

По данным МВД, у подозреваемой есть шестеро детей в возрасте от 2 до 11 лет. Малыши и подростки плохо одеты и постоянно голодны. Их мать ведет аморальный образ жизни, абсолютно не занимаясь их воспитанием.

О жестоких условиях воспитания детей полицейским сообщили соседи семьи. С их слов, мать часто наказывает старшую дочь с помощью электрошнура. Ее даже несколько раз привлекали к административной ответственности. Теперь женщину могут лишить родительских прав.

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