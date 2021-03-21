Глава СК потребовал привлечь к уголовной ответственности экс-судью из Волгограда

Москва, 21 марта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в ВККС представление по вопросу о привлечении к уголовной ответственности экс-судьи Волгограда Олеси Дорошенко.

Бывшую судью обвиняют сразу по нескольким преступным эпизодам, связанным с мошенничеством, взятками, служебным подлогом и вынесением неправосудных решений, сказано на сайте Высей квалификационной коллегии судей.

Полномочия Дорошенко были прекращены еще в 2018 году. По версии следствия, судья вынесла решение в интересах своих знакомых в деле о взыскании материального ущерба после ДТП с участием элитной иномарки.

Представление Александра Бастрыкина ВККС рассмотрит уже 29 марта. В этот же день коллегия изучит аналогичные дела в отношении судей из Ставропольского края и Казани.

Ранее в подмосковном городе Ликино-Дулева были обнаружены тела четырех человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил под личный контроль расследование дела по факту убийства.