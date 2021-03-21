Полиция Тольятти ищет малолетних вандалов, затушивших Вечный огонь

Тольятти, 21 марта. Вечный огонь погас в парке Победы в Самарской области из-за хулиганского поведения троих школьников.

Работа мемориала уже восстановлена службами городского хозяйства, сообщает городская администрация. Вандальный инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.

Как утверждают городские власти, хулиганы в возрасте примерно 13-15 лет закидали льдинами Вечный огонь, символизирующий память народа о павших героях Родины. Правоохранители устанавливают личности малолетних правонарушителей. Их родителей могут привлечь к административной ответственности.

В крымском Армянске были обнаружены оскверненные могилы похороненных воинов-красноармейцев на мемориальном комплексе. Подробности выяснял корреспондент ФАН.