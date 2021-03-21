Вторая ОЭЗ в Башкирии будет создана при поддержке Минэкономразвития РФ

Москва, 21 марта. Минэкономразвития России окажет содействие в создании второй особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа в Башкирии.

Соответствующей информацией поделился глава федерального ведомства Максим Решетников на встрече с главой республики Радием Хабировым. Специалисты министерства рассмотрят проект после того, как в регионе будет подготовлена ​​вся необходимая документация, передает РБК.

Кроме того, Минэкономразвития России поддержало инициативу региона по расширению ОЭЗ «Алга». Глава Башкирии отметил, что в настоящее время вся территория практически полностью распределена, поэтому есть необходимость в увеличении ее границ. Уже разработан проект планировки и обследования новых участков с учетом размещения инженерных сетей и транспортной инфраструктуры.

Межрегиональное взаимодействие производится не только с федеральным центром. Телеканал «Санкт-Петербург» ранее отметил успехи Смольного в реализации инициатив совместно в партнерами.

На встрече обсуждались дополняющие комплексные решения в области территориального планирования, строительства жилых домов, а также промышленных и социальных объектов агломерации Стерлитамак — Салават — Ишимбай. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее объяснил, как власти должны относиться к инвесторам, которые приезжают работать в особые экономические зоны (ОЭЗ) в регионах страны.