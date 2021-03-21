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«Бренд российского авиапрома» продолжает боевую вахту по защите российских границ

«Бренд российского авиапрома» продолжает боевую вахту по защите российских границ

Москва, 21 марта. Самолеты семейства МиГ заступили на охрану российских границ более 80 лет назад и остаются востребованными в третьем десятилетии XXI века.

Об этом пишет портал zwezdaweekly.ru, напоминая о славных страницах боевой истории «Мигов», которые приняли активное участие в Великой Отечественной войне с ее первых дней и во множестве локальных конфликтов. Весной 1941 года в составе 31-го истребительного авиаполка ВВС РККА, дислоцированного под Каунасом, появились первые машины МиГ-1. В дальнейшем они поступили летчикам 41-го ИАП советских ВВС, которые осваивали эти самолеты — самые скоростные в мире из числа серийно выпускавшихся моделей.

Сейчас звание «бренда российского авиапрома» тоже принадлежит самолету, разработанному в знаменитом КБ, информирует zwezdaweekly.ru. Ими являются тяжелый дальний перехватчик МиГ-31 и носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31БН. Портал отмечает, что заканчивается предсерийное производство новейших истребителей МиГ-35, первая партия из шести таких машин скоро приступит к летным испытаниям.

Ранее сообщалось, что российским боевым самолетам МиГ нашли новое применение при выполнении задач ПВО и ПРО.

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