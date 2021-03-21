«Бренд российского авиапрома» продолжает боевую вахту по защите российских границ

Москва, 21 марта. Самолеты семейства МиГ заступили на охрану российских границ более 80 лет назад и остаются востребованными в третьем десятилетии XXI века.

Об этом пишет портал zwezdaweekly.ru, напоминая о славных страницах боевой истории «Мигов», которые приняли активное участие в Великой Отечественной войне с ее первых дней и во множестве локальных конфликтов. Весной 1941 года в составе 31-го истребительного авиаполка ВВС РККА, дислоцированного под Каунасом, появились первые машины МиГ-1. В дальнейшем они поступили летчикам 41-го ИАП советских ВВС, которые осваивали эти самолеты — самые скоростные в мире из числа серийно выпускавшихся моделей.

Сейчас звание «бренда российского авиапрома» тоже принадлежит самолету, разработанному в знаменитом КБ, информирует zwezdaweekly.ru. Ими являются тяжелый дальний перехватчик МиГ-31 и носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31БН. Портал отмечает, что заканчивается предсерийное производство новейших истребителей МиГ-35, первая партия из шести таких машин скоро приступит к летным испытаниям.

Ранее сообщалось, что российским боевым самолетам МиГ нашли новое применение при выполнении задач ПВО и ПРО.