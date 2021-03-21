Обозреватели NI рассказали, как советский «суперсамолет» вселял страх в американских военных

Вашингтон, 21 марта. Советские экранопланы, представляющие собой летающие корабли, всерьез пугали военных США. Об этом говорится в публикации американского издания The National Interest.

Холодная война была рассадником технологических достижений в области вооружений, считает автор публикации Ричард Дуглас, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

В то время США и Советский Союз занимались разработкой передовых технологий, а также крупногабаритного оружия и транспортных средств.

«Одна из самых удивительных машин того времени — гигантский экраноплан, прозванный «Каспийским морским чудовищем». Он был странно сконструирован, однако являлся малозаметным, несмотря на свои огромные размеры», — отмечается в публикации.

Дуглас подчеркивает, что ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» имел высоту почти 20 метров, его длина составляла 73,8 метра, а размах крыла — 44 метра. Он обладал огромной грузоподъемностью и мог вмещать в себя 137 тонн груза.

«Из-за своих огромных размеров «Лунь» не мог достигать больших высот, таких как SR-71 или B-2 Spirit. Вместо этого он пролетел над водной поверхностью на высоте несколько метров», — отмечает автор статьи.

Несмотря на кропотливую работу его создателя Ростислава Алексеева, весь проект был остановлен в конце 1990-х годов, еще до того, как было завершено строительство второго корабля. Российские официальные лица заявили, что это случилось ​​из-за нехватки средств. Та же участь постигла и многие другие программы вооружений после распада Советского Союза, резюмирует Дуглас.

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