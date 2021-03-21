Перечислены необычные симптомы рака поджелудочной железы

Москва, 21 марта. Трудно смываемые фекалии и еще несколько необычных симптомов могут свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы, рассказали медики.

Экскременты бледного цвета со специфическим неприятным запахом также сигнализируют о злокачественном новообразовании. Помимо этого, к симптомам рака поджелудочной железы относят резкую потерю веса, изжогу, тошноту и лихорадку. Боль в области живота тоже указывает на наличие опасного заболевания. Еще одним признаком считается желтоватый оттенок кожи и белков глаз.

Люди часто не обращают внимания на симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака. К таким признакам относятся постоянный кашель, родимые пятна и кровь в стуле. При обнаружении подобных факторов следует незамедлительно обратиться к специалисту для постановки правильного и своевременного диагноза.