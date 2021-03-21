В Крыму рассказали о судьбе бельчат, которых выкормила кошка Мурка

Два года назад в крымском зоопарке кошка по имени Мурка выкормила маленьких бельчат, благодаря чему прославилась далеко за пределами Крыма. ФАН обратился в парк миниатюр города Бахчисарая, чтобы узнать, что стало с кормилицей и ее приемышами.

В зоопарк бельчат принесли сердобольные горожане в апреле 2019 года. Пищащих сироток нашли в дупле одного из трухлявых деревьев, от которых очищали в то время парк. Шансов выкормить малышей из пипетки практически не было, но на счастье в зоосаде жила приблудившаяся кошка, недавно родившая четырех котят.

Произошло чудо: приемная мать не только подпустила бельчат к груди, но и полюбила их.

«Больше всего поразило то, что кошка с радостью приняла чужих детей. Возьми козу, подложи ей ночью чужого козленка, она сразу его выгонит, а кошка — другое дело. Бельчата питались ее молоком целый месяц. Нам только пришлось расселить их с котятами, которые росли быстрее и могли затоптать сводных братишек», — рассказал корреспонденту ФАН основатель парка миниатюр в Бахчисарае Виктор Жиленко.

Сегодня животные живут отдельно. Мурка выполнила важную миссию и убежала, а бельчата, несмотря на детство в большой и дружной семье, выросли дикими и на руки не идут.

«Бельчата, выросшие на кошачьем молоке, ничем от собратьев не отличаются. Живут они в отдельной клетке и кормилицу свою уже не встречают», — добавила управляющая парком Ольга Смирная.

Две недели назад в парке родились два маленьких кенгуренка, которые пока еще сидят в сумках. Принесли потомство и четырехрогие овечки, гигантская корова и козы. Теперь там большая семья из разных животных, которых можно посетить и покормить вместе с ребенком — они будут очень рады.

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