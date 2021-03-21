Китайские СМИ резко отреагировали на саммит «азиатского НАТО»

12 марта США, Австралия, Япония и Индия впервые провели виртуальный саммит полуофициального военно-политического альянса Quad на уровне лидеров государств-участников. Темой виртуальной встречи стали важные для стран Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) проблемы: увеличение объемов производства вакцины от Covid-19, изменения климата и сотрудничество в области технологий.

Примечательно, что одна из основных держав региона — КНР приглашение на мероприятие не получила. В сочетании с риторикой о сдерживании Китая, исходящей от некоторых стран-участниц четверки, это создает впечатление о направленности данного союза против Пекина.

Чтобы понять истинную цель новой политической платформы и ее значимость для ИТР, необходимо сфокусировать внимание не столько на информации, исходящей от самого Диалога, сколько на отношении к ней основного геополитического игрока региона — Китая.

Обзор реакций Поднебесной в медиа специально для Международной реакции ФАН подготовил автор Telegram-канала «Пасечник».

Военно-политический ответ Поднебесной

Реакция КНР на появление конкурентного альянса в регионе состоит из нескольких уровней. Первый и самый очевидный — дипломатический. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на пресс-конференции 12 марта критически отозвался о Quad и призывал страны-участницы не скапливаться в «узких кругах замкнутой исключительности».

На пресс-конференции 15 марта журналист Reuters попросил Чжао Лицзяня прокомментировать слова помощника президента США по национальной безопасности Салливана о том, что лидеры Четверки обсудили вызовы, поставленные Китаем, и считают, что демократия может превзойти авторитаризм.

Официальный представитель МИД ответил, что в течение некоторого времени отдельные страны стремились спровоцировать так называемый китайский вызов и дестабилизировать отношения КНР со странами региона. Но их действия не являются ни желанными, ни успешными. Обмены и сотрудничество между странами должны способствовать укреплению взаимопонимания и доверия между региональными странами и не должны быть нацелены на интересы третьих сторон или наносить им ущерб. Заинтересованные страны должны отказаться от старого мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков, не вступать в закрытые и исключительные узкие круги и союзы, а делать больше того, что способствует единству и сотрудничеству между региональными странами, миру и стабильности в регионе.

Вдобавок к таким призывам на политическом уровне, Китай словно в предупреждение к более зависимым от КНР странам Четверки (Японии и Индии), разместил в открытых источниках информацию о проведении в акватории ЮКМ в период с 12 по 14 марта военно-морских учений. Данный шаг демонстрирует решимость Китая отстаивать свои интересы, в том числе и военным путем.

Альянс лает, но не кусает

Реакцию китайских СМИ на прошедший интернет-саммит можно условно разделить на несколько блоков. Первый посвящен истории Четверки, в которой акцент ставится на полуофициальности данной платформы, отсутствия единой цели у участников, в ряде статей даже используется слово «фейковый» саммит.

Вторым фарватером повествования китайских интернет-изданий о Диалоге является транслирование исследований иностранных специалистов о реальных возможностях платформы, в частности постоянно приводится такое утверждение:

«Вспомним, что самая ранняя форма”альянса четырех наций " в 2007 году засохла и распалась под давлением Китая. Пекин описал эту группу как попытку сдержать себя, и возможность того, что поднебесная ответит экономически, заставила трех американских партнеров неохотно рассматривать возможность принятия каких-либо жестких позиций».

Несмотря на то, что МИД КНР критикует Диалог за ограниченный состав участников, а различного рода китайские интернет-издания всячески стараются изобразить недееспособность данного союза, практически везде подчеркивается, что Quad имеет ярко выраженную антикитайскую направленность и даже даются ссылки на западные источники, что данный альянс-своего рода «Азиатское НАТО». Но вместе с тем говорится, что Пекин прекрасно понимает, какие сети вокруг него пытаются сплести «региональные партнеры».

Четыре головы хорошо, но Китай лучше?

Стремительной экономический рост КНР, захват им островных территорий в ЮКМ и размещение на насыпных островах ракетных комплексов не могли не вызвать опасения среди соседей Китая по региону. В этой связи и был создан «Четырехсторонний диалог по безопасности», который, с одной стороны, должен стать площадкой для обсуждения насущных проблем ИТР, а с другой — превратиться в средство сдерживания КНР, своего рода азиатское НАТО. Однако как официальные заявления руководителей, так и риторика в СМИ изобилуют информацией о несостоятельности такого союза.

Прежде всего, подчеркивается разрозненность интересов стран-участниц альянса и их желание дистанцироваться от взаимовыгодных отношений с Китаем, но при этом создать иллюзию сдерживания Пекина.

Во-вторых, каждая из стран находится в прямой, жизненно важной зависимости от торгового сотрудничества с КНР, и в случае потери данных торговых отношений, оставшиеся страны-участницы Диалога не смогут в должной степени компенсировать ущерб пострадавшей стороне.

Решительность Китая в отношении пресечения подобного рода сотрудничества доказывает и мгновенное проведение военно-морских учений в акватории ЮКМ в даты, смежные с проведением интернет-совещания Четверки. Подобное поведение КНР должно напомнить участникам данного альянса о военно-технических возможностях Пекина в данном регионе.

Китай призывает все страны Четверки к диалогу, открыто критикует ее желание вынашивать планы в узком кругу. Тем самым Поднебесная перед лицом мировой общественности выглядит как страна, выступающая за общее процветание и безопасность, в то время как страны Четверки представляются обыкновенными заговорщиками, подрывающими стабильность в регионе.

Все эти факторы работают отнюдь не в пользу Quad, и на данный момент для КНР, с учетом его геополитического, экономического и военного превосходства, подобного рода псевдоальянсы угрозы не представляют.