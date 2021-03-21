«Сбер» может выплатить дивиденды в размере 56% от чистой прибыли

Москва, 21 марта. Наблюдательный совет «Сбера» посоветовал общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2020 год на уровне 56% от чистой прибыли в соответствии с МСФО.

Соответствующую информацию сообщил журналистам глава банка Герман Греф. Размер дивидендов может составить 422,4 млрд рублей — из расчета 18,7 рубля на бумагу (55,9% чистой прибыли, скорректированной по МСФО). Если годовое общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов, половина указанной суммы составит 211,2 млрд рублей, которая поступит в бюджет страны примерно в мае 2021 года, передает ТАСС.

Конечным пунктом поступления денежных средств, скорее всего, станет Фонд национального благосостояния (ФНБ), который формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и прибыли от управления собственными средствами, резюмировали в пресс-службе финучреждения.

Ранее сообщалось, что нефинансовая прибыль Сбербанка в минувшем году составила 71,4 млрд рублей, что в 2,7 раза превышает результат 2019 года. Банк впервые раскрывает финансовые показатели своей экосистемы.