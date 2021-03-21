Единорожка на шоу «Маска» послала дочери Киркорова воздушный поцелуй

Москва, 21 марта. Дочь певца Филиппа Киркорова оказалась фанаткой Единорога — одного из персонажей шоу «Маска». Девочке довелось пообщаться с любимым героем на съемках передачи.

Король российской эстрады часто берет на шоу дочь Аллу-Викторию и сына Мартина-Кристина. Наследники Киркорова с удовольствием следят за развитием событий на популярной передаче НТВ и болеют за участников.

В новом выпуске выяснилось, что дочери певца больше всего по душе яркая и волшебная Единорожка — так ласково называют героиню шоу члены жюри.

«Единорожка, ты даже не представляешь, какая у тебя поклонница. Она так готовилась к встрече с тобой. Это моя доченька. Она твоя главная фанатка. Покажи косу (обратился Киркоров к дочери. — Прим. ФАН). Она готовилась, чтобы придти. Все уроки сделала и приготовила тебе вопрос», — сказал король эстрады.

Девочка поинтересовалась, как крылатая Единорожка научилась летать.

«Я все еще учусь», — ответила артистка, скрывающаяся под блестящим костюмом, и послала дочери Киркорова воздушный поцелуй.

Растроганные зрители отреагировали на милую сцену бурными аплодисментами.

Киркоров ранее показал в Instagram кадры со съемок шоу, на которых запечатлены его наследники. В подборке оказались и фото певца с другими членами жюри.