Жительница Ленобласти попала под статью после стрельбы в лицо пенсионерке

Санкт-Петербург, 21 марта. Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы, которая стреляла в пожилую женщину недалеко от станции метро «Улица Дыбенко». Возбуждено уголовное дело.

По данным источника, в результате конфликта в районе автобусной остановки 30-летняя безработная из поселка Бугры достала пневматический пистолет и ударила им пенсионерку. Затем злоумышленница несколько раз выстрелила потерпевшей в лицо. Пожилая женщина доставлена в больницу, ей диагностировали повреждения средней тяжести.

В отношении стрелявшей гражданки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В Москве дорожный конфликт закончился стрельбой. По предварительным данным, разбираться с помощью пистолета решил водитель скорой помощи, сообщал ФАН.