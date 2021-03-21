Японские ученые нашли связь между скоростью употребления пищи и долголетием

Токио, 21 марта. Скорость употребления пищи имеет решающее значение для продолжительности жизни. К такому выводу пришли японские исследователи.

Результаты их работы опубликованы в издании British Medical Journal. Японцы нашли подтверждение известной русской поговорке «кто долго жует, тот долго живет». В исследовании приняли участие добровольцы с диабетом второго типа. Участников разделили на три группы в зависимости от скорости приема пищи.

В ходе исследования японские специалисты выяснили, что более медленное поглощение блюд тормозит процесс развития ожирения. Те участники эксперимента, которые ели медленно и с нормальной скоростью, реже страдали от избыточного веса, чем те, кто съедал свою порцию за считанные минуты.

«Вмешательства, направленные на снижение скорости приема пищи, могут быть эффективными в предотвращении ожирения и снижении связанных с этим рисков для здоровья», — говорится в научной работе.

Несколько порций фруктов и овощей в день увеличивают продолжительность жизни человека. Например, очень полезно есть яблоки. Они препятствуют развитию болезней сердца, сосудов и онкологии, а также защищают мозг от старения. Еще полезно есть шпинат и разные виды салатов.