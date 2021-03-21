Врачи назвали основные анализы, которые расскажут о здоровье сердца

Берлин, 21 марта. Для того чтобы убедиться в нормальном состоянии собственного сердца, человеку необходимо сдать всего четыре простых анализа.

Узнать о состоянии сердечной мышцы можно при помощи показателя минутного объема кровообращения. В кардиологии он измеряется во время катетеризации правых отделов сердца, МРТ или эхокардиографии.

Частота сердечных сокращений — еще один не менее важный для кардиолога показатель. Такие сведения медики получают при помощи стетоскопа или электрокардиограммы.

Следующий показатель, на который обращают внимание врачи — ударный объем. Это количество крови, которое сердце закачивает в кровеносную систему за один удар. Он измеряется с помощью эхокардиографии, катетерного исследования сердца, МРТ или компьютерной томографии.

Еще одним показателем работы сердца является фракция выброса. Его измеряет врач посредством ультразвукового исследования или эхокардиографии.

В случае, если данные анализы не соответствуют норме, это говорит о том, что сердце работает неправильно. Одной из основных причин может быть сердечная слабость, заболевания клапана, простуда или какие-либо нарушения в работе щитовидной железы, пишет Focus.

Не так давно ученые определили влияние кариеса на здоровье сердца и мозга. В ходе исследования специалисты выяснили, что те, у кого образовался кариес, отличались повышенным риском инсульта из-за мозгового кровотечения.