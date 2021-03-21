«Людям виднее». Международный день театра кукол. ФАН-ТВ

21 марта всеми профессионалами и поклонниками марионеточного искусства празднуется Международный день театра кукол.

Принято считать, что кукольный театр принадлежит детям, но так ли это? Разве может оставить кого-то равнодушным потрясающее мастерство актеров, в чьих руках оживают различные сказочные персонажи? Эти удивительные люди своим искусством способны вдохнуть жизнь в игрушку. Именно в кукольном театре навсегда поселились вдохновение и фантазия, радость, счастье и смех.

Чтобы отметить этот замечательный праздник, корреспондент ФАН отправилась в Большой театр кукол. Жители Северной столицы выразили свое восхищение, а также поведали маленькую тайну.

Подробнее — в сегодняшнем выпуске. Развеем стереотипы и дадим порцию вдохновения!