Как готовилась пандемия: обозреватель Washington Post о беспрецедентных опытах США и Китая

Вашингтон, 21 марта. Американский журналист Джош Рогин выпустил книгу, в которой рассказал, как эксперименты США и КНР с опасными вирусами вышли за пределы лабораторий и стали глобальной проблемой.

В своем Twitter автор сообщил, что все вышедшие в свет экземпляры книги «Хаос в Поднебесной: Трамп, Си и битва за ХХI век» распроданы. Высокий интерес читателей объясняется актуальностью ее темы и отсутствием ответа на вопросы, где и как зародилась пандемия, жертвами которой стали миллионы человек. Книга ведущего внешнеполитического обозревателя отдела глобальных мнений Washington Post рассказывает о том, как лаборатории Уханя проводили рискованные эксперименты по созданию опасных коронавирусов.

My first book, CHAOS UNDER HEAVEN: Trump, Xi, and the Battle for the 21st Century, is ON SALE NOW, wherever books are sold. Check it out: https://t.co/S9a3mDsiM9 pic.twitter.com/N1CKNeAY2I — Josh Rogin (@joshrogin) March 11, 2021

Из нее следует, что в конце 2017 года группу дипломатов из посольства США в Пекине, занимающихся вопросами здравоохранения и науки, пригласили на презентацию нового исследования китайских ученых. Среди его авторов были специалисты из уханьской лаборатории, в то время сотрудничавшей с американскими Национальными институтами здоровья. США выделили из бюджета средства на ряд проектов в Ухане, то есть фактически полностью финансировали работу местных исследователей с коронавирусами.

Рогин пишет, что американских дипломатов заинтересовало открытие трех коронавирусов с уникальными свойствами. Они обладали протеиновыми шипами, позволяющими присоединяться к рецептору АСЕ2 в легких человека, и представляли особую угрозу для людей.

Когда представители США пришли на встречу с сотрудниками лаборатории, оказались поражены обеспокоенностью китайских ученых. Те заявили о дефиците подготовленного должным образом технического персонала и небезопасности работы лаборатории.

«Нужно очень многое сделать, чтобы довести безопасность лаборатории до требуемых стандартов», — написали после визита к ученым дипломаты в депеше в Госдепартамент США.

Один из них рассказал Рогину, что засекречивать это сообщение не стали намеренно, хотели придать его максимальной огласке. Однако в Вашингтоне на угрозу никак не отреагировали. Пекин не дождался ответа, а в 2018 году отношения между двумя странами ухудшились, США утратили доступ в лабораторию. Госсекретарь Майк Помпео впоследствии пришел в ярость, узнав, что дипломаты слили информацию журналисту.

История с пандемией началась еще в октябре 2014 года, когда 44-й президент США Барак Обама в целях обеспечения безопасности наложил мораторий на эксперименты, которые искусственным образом увеличивали вирулентность опаснейших вирусов.

Уханьская лаборатория продолжила опасные эксперименты. Ученые заявили, что начали исследования еще до того, как правительство США установило запрет. Тогда в КНР запросили разрешение на продолжение работ, и в Вашингтоне его дали.

В июле 2020 года появилась информация о том, что ранее в лаборатории Пекина создали генетически модифицированных мышей, чьи легкие имели характеристики человеческих, в частности, рецепторы АСЕ2, к которым присоединяется коронавирус. Эксперты пришли к выводу, что эксперименты на таких мышах проводились в Китае еще до вспышки заболевания. Высокопоставленный правительственный чиновник сообщил Рогину, что вскрывшиеся сегодня детали — лишь малая часть из того, что происходило в лабораториях Уханя и Пекина.

Вопрос происхождения коронавируса остается открытым до сих пор. Ни Китай, ни США не считают, что виновны в сложившейся ситуации. В Вашингтоне убеждены, что источник проблемы — КНР, Пекин предполагает, что это Индия.