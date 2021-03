Как готовилась пандемия: обозреватель Washington Post о беспрецедентных опытах США и Китая

Вашингтон, 21 марта. Американский журналист Джош Рогин выпустил книгу, в которой рассказал, как эксперименты США и КНР с опасными вирусами вышли за пределы лабораторий и стали глобальной проблемой.

В своем Twitter автор сообщил, что все вышедшие в свет экземпляры книги «Хаос в Поднебесной: Трамп, Си и битва за ХХI век» распроданы. Высокий интерес читателей объясняется актуальностью ее темы и отсутствием ответа на вопросы, где и как зародилась пандемия, жертвами которой стали миллионы человек. Книга ведущего внешнеполитического обозревателя отдела глобальных мнений Washington Post рассказывает о том, как лаборатории Уханя проводили рискованные эксперименты по созданию опасных коронавирусов.

