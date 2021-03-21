Немцы восхитились ответом Путина на оскорбления Байдена

Берлин, 21 марта. Президент России Владимир Путин является одним из самых дальновидных игроков на мировой политической арене. Такое мнение выразили жители Германии.

Президент США Джо Байден недавно негативно высказался в адрес России, на что Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать публичную дискуссию в онлайн-режиме. Достойный ответ президента РФ восхитил немцев.

«Один — ноль в пользу Путина», — написал пользователь Nat K.

Граждане ФРГ считают, что сдержанная реакция российского лидера очень дальновидна и, более того, является дипломатическим шедевром.

«Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель», — восхитился Marcus H.

Ранее сообщалось, что американцев разочаровал отказ Байдена от беседы с Путиным. Жители США утверждают, что глава Белого дома бросил тень на роль страны в мировой политике.