Совместный шопинг предложили россиянам Ozon и AliExpress

Москва, 21 марта. Российский интернет-магазин совместно с торговой площадкой из Китая запускают сервис совместных покупок.

Суть новой системы состоит в том, что потребители коллективно смогут заказывать целую партию товара с большой скидкой за опт. Данная модель уже работает в Китае, однако на российском рынке она еще не была востребована. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ozon будет предоставлять данный функционал в оригинальном мобильном приложении. Пользователи смогут собираться в группы и заказывать партию необходимого товара. Цена заказа будет снижаться как минимум на 20%. Руководитель направления по продукту и технологиям Ozon Евгений Ширинкин считает, что сейчас совместный шопинг обретает статус мирового тренда.

Представители AliExpress утверждают, что возможность совместной покупки на их площадке будет реализована в отдельном мини-приложении «ВКонтакте».

Компания Ozon ранее приняла решение выйти на рынок микрофинансов. Это поможет бизнесу увеличить продажи без привлечения сторонних кредитных организаций.