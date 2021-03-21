Политтехнолог Константин Калачев уверен, что время для третьей мировой еще не пришло

Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в Москву, куда был приглашен для консультаций после скандального высказывания американского лидера Джозефа Байдена о президенте России Владимире Путине. ФАН связался с экспертом в области политических технологий Константином Калачевым и узнал у него о возможных итогах этих консультаций.

«Я не думаю, что кто-то заинтересован в переходе от риторики к делу и в дальнейшем обострении и ухудшении отношений. Иначе что дальше? Третья мировая война? Не реагировать на подобные выпады, естественно, нельзя, но я не думаю, что нужно воспринимать приезд посла для консультаций как некий инструктаж, — отметил политтехнолог. — Это просто выражение неудовольствия, в большей степени — ритуал. Предполагать, что Анатолий Антонов сейчас будет получать распоряжения о том, как разрушить Америку изнутри, я бы не стал».

С Константином Калачевым согласен и ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности, дипломат Виктор Мизин.

«Я боюсь, что пребывание Анатолия Антонова в Москве может оказаться достаточно долгим. Но при всем при этом я хотел бы сказать, что Россия и США остаются ведущими государствами мира и от этого факта никуда не деться. Нам придется взаимодействовать друг с другом, кто бы там и как ни спотыкался на трапах. К тому же, по моему мнению, Россия уже прочно вернула себе тот международный статус, каким располагал Советский Союз. И, разумеется, никакой войны не будет», — отметил Мизин.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о том, что Антонов вызван в Москву для определения путей нормализации отношений между Россией и США.