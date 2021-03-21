Фанаты пришли в восторг от глубокого декольте звезды «Содержанок» Дарьи Мороз

Москва, 21 марта. Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз порадовала поклонников в Instagram новой шикарной фотографией.

Звезда сериалов «Триада» и «Содержанки» необычно поздравила фолловеров с наступлением весны. На опубликованном снимке Дарья Мороз стоит в стильном белом брючном костюме. Примечательно, что пиджак артистка надела на голое тело, показав фанатам глубокое декольте.

«А вообще-то весна, котики! День весеннего равноденствия! И настроение огонь. И впереди тепло и лето!» — сообщила Мороз.

Публикация всего за 17 часов набрала более 25 тысяч лайков. Дарью Мороз осыпали комплиментами, назвав «шикарной», «просто космосом», «горячей штучкой», «невероятной красоткой».

«Фотография вызвала настоящий восторг — крутая подача, элегантный костюм, украшение — супер! Дарья в образе соблазнительницы Лены Широковой, а может такая и есть в жизни», — заметила пользовательница.

Ранее сообщалось, что зрители увидят продолжение «Содержанок» уже этим летом. Главной героине Лене Широковой (Дарья Мороз) придется сделать сложный выбор между отношениями и правосудием. Создатели проекта 10 марта показали тизер третьего сезона.