Суданский источник рассказал о целях визита российского корвета «Стойкий»

Хартум, 21 марта. Ракетный корвет «Стойкий» Военно-морского флота РФ пробудет на территории Судана несколько дней.

Информацию о планах российского корабля сообщил местный источник. По его словам, отечественное судно пришвартовалось к берегам города Порт-Судан в рамках сотрудничества между двумя государствами.

Корвет «Стойкий» прибыл на территорию страны в сопровождении танкера «Кола» 19 марта 2021 года.

В прошлом месяце в портовый город также зашел фрегат «Адмирал Григорович», принадлежащий Черноморскому флоту. Это стало первым в новейшей истории принятием российского судна африканской державой.

В ноябре 2020 года Судан и РФ подписали соглашение о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Сообщалось, что договор рассчитан на 25 лет. Министерство обороны официально подтвердило, что проект не направлен против других стран.

Подробнее о причинах возведения российской базы в африканском государстве рассказала редакция Telegram-канала «Рыбарь».