Sohu: российские подводники унизили военных НАТО

Пекин, 21 марта. Субмарина «Ростов-на-Дону» подчеркнуто показала США, что подводный флот ВМФ РФ очень тяжелый оппонент в Средиземном море, делятся своим мнением аналитики китайского издания Sohu.

Издание напоминает, что неатомная подлодка «Ростов-на-Дону» осуществляла переход из Кронштадта в Средиземное море. Военные НАТО постоянно следили за ней. В акватории Средиземного моря российская субмарина внезапно исчезла с экранов радаров.

Российские подводники в очередной раз унизили НАТО: подлодка скрылась без следа, но только для натовских военных. Командный состав подводного корабля ни на минуту не прерывал связи с ВМФ РФ.

«Соединенные Штаты понимают: для Запада очередная победа российской субмарины в подводной игре «кошки-мышки» свидетельствует о реальной угрозе и мощи противника», – отмечают аналитики Sohu.

Тревога НАТО весьма понятна. Ведь субмарина «Ростов-на-Дону» относится к проекту 636.3 «Варшавянка», имеет в своем боевом арсенале крылатые ракеты «Калибр». Подлодка обладает уникальной способностью передвигаться практически беззвучно.

«Эту ракету трудно обнаружить, дальность ее действия достигает 1500 км, и, самое главное, «Калибр» может нести ядерные боеголовки», – сообщают китайские аналитики.

Подводный флот по праву является сильной стороной ВМФ РФ, способной указать блоку НАТО на его место.

«Они способны прорваться через противолодочную сеть НАТО и начать скрытую атаку», – считают авторы Sohu.

Как указывают эксперты, пока непонятно, каким способом «Ростову-на-Дону» удалось уйти от наблюдения НАТО. Но в любом случае, преимущество НАТО и США в акватории Средиземного моря поставлено под вопрос.

Ранее сообщалось, что, по мнению израильского аналитика Якова Кедми, существование НАТО оказалось под угрозой из-за России.