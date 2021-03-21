Ученые из США заявили о существовании суперносителей коронавируса

Вашингтон, 21 марта. Большинство больных коронавирусом не заразны. Опасные частицы SARS-CoV-2 распространяют суперносители, считают американские ученые.

Исследователи Университета Колорадо изучили медицинские карты нескольких людей, перенесших COVID-19 в бессимптомной форме. Ученые обратили внимание, что многие больные контактировали со здоровыми людьми, так как не знали о своем недуге. Никто из окружающих при этом не заразился.

Американские специалисты рассмотрели немало подобных случаев, отметив, что лишь каждый пятый студент, живущий в одной комнате с другими учащимися, заражался коронавирусом, если кто-то заболевал. Только 2% людей в действительности распространяют инфекцию. Речь идет о суперносителях. Ученые пока не знают, как их можно отличить от других людей.

Ученые из Соединенных Штатов предложили лечить коронавирусную инфекцию ультразвуком. Например, можно использовать аппарат УЗИ. Он способен уничтожать частицы коронавируса, не позволяя ему распространяться по телу, отметили американские специалисты.