СМИ сообщили о возможном претенденте на пост губернатора Пензенской области

Пенза, 21 марта. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки. О претендентах на его пост сообщают в СМИ.

Белозерцева задержали вместе с бизнесменом Борисом Шпигелем. По версии следствия, губернатор получил от Шпигеля взятку на сумму в 31 миллион рублей. Членство в «Единой России» главы Пензенской области может быть приостановлено. Политэксперт Марат Баширов считает, что временно исполняющий обязанности губернатора может быть назначен уже на следующей неделе.

«Все идет к тому, что на следующей неделе в Пензенской области будет новый врио губернатора», — считает эксперт.

Сразу несколько источников в российских СМИ сообщили, что место губернатора может занять Олег Мельниченко. Ранее он работал на высоких постах в правительстве Пензенской области. Мельниченко был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее стало известно, что пензенские конструкторы разрабатывают электромобиль для борьбы с дронами.