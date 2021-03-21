«Почта банк» объяснил ситуацию с пенсионеркой, которую принесли в офис на носилках

Саратов, 21 марта. Родственники пожилой женщины, которую на носилках принесли в офис «Почта банка», могли воспользоваться любым удаленным способом получения выписки по счету, заявила пресс-служба.

Соответствующую информацию предоставила кредитно-финансовая организация. В частности, семья пенсионерки могла оформить доверенность либо установить пожилой женщине мобильное приложение, где есть вся необходимая информация. Такие варианты банк предлагал.

«Идентификация клиента с выдачей справки на бланке не может быть осуществлена на дому в силу технических ограничений, но мы работаем в этом направлении. В итоге, вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники клиента подвергли риску больного человека», — сказано в заявлении.

На видеохостинге YouTube ранее появилось видео, на кадрах которого лежачую женщину на носилках принесли в отделение «Почта банка» в центре Энгельса. Сопровождавший ее мужчина возмутился тем, что пенсионерку отказались обслужить на дому.

Кроме того, зять клиентки в беседе с журналистами рассказал, что у женщины серьезный перелом. Однако ей нужно было получить справку о начислении пенсии на карту, которую судебные приставы заблокировали из-за задолженности сына.