Компания Saudi Aramco прогнозирует рост спроса на нефть в 2021 году

Эр-Рияд, 21 марта. Руководитель саудовской государственной нефтяной корпорации Saudi Aramco Амин Нассер ожидает увеличения спроса на топливо в текущем году.

Соответствующей информацией глава холдинга поделился в ходе интервью телеканалу Al-Arabiya, передает «Интерфакс».

«Мы рады, что есть признаки экономического восстановления. Мы ожидаем, что это будет продолжаться по мере того, как правительства и власти во всем мире вновь откроют экономику», — отметил он.

Гендиректор сослался на экономический успех Китая, отметив, что спрос на продукцию приближается к уровню, который существовал до пандемии коронавируса. По его словам, у Saudi Aramco разработаны планы по реагированию на чрезвычайные ситуации и противодействию любым атакам. Кроме того, он отметил, что нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде, который в прошлую пятницу подвергся нападению, начал восстанавливаться в течение нескольких часов.

Один из нефтяных объектов Саудовской Аравии ранее подвергся атаке беспилотников хуситов. Несмотря на нападение, инфраструктура сохранила работоспособность.