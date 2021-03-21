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Онколог перечислил основные признаки опухоли мозга

Онколог перечислил основные признаки опухоли мозга

Москва, 21 марта. Ухудшение зрения и частые головные боли могут быть признаком онкологического заболевания. Неутешительное предупреждение сделала врач-онколог Кэтрин Макбейн.

Невнятная речь и путаница в словах нередко отмечаются у людей с опухолью в мозгу. Судорожные припадки также считаются очень тревожным признаком. Длительная слабость в одной половине тела также должна стать срочным поводом обратиться к врачу, отметила Макбейн.

Некоторые пациенты с опухолью головного мозга замечают у себя ухудшение зрения и частые мигрени, однако эти симптомы по отдельности не свидетельствуют о развитии онкологического заболевания, подчеркнула врач.

Безобидная усталость или некачественный сон могут указывать на наличие рака прямой кишки, мозга или лейкемии, считают онкологи. Своевременная диагностика раковых образований увеличит эффективность лечения.

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