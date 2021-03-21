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Африка

Алжир рассчитывает спасти экономику страны с помощью туризма

Алжир рассчитывает спасти экономику страны с помощью туризма

Алжир, 21 марта. Министр туризма, ремесел и семейного труда Мухаммед Али Бугази возглавил церемонию открытия Hotel Mazfran в столице страны, пишет издание Afrigate News.

Во время выступления глава ведомства заявил, что иностранные туристы поспособствуют возрождению экономики государства. В связи с этим правительство запустило проект по реконструкции более 1500 отелей. Речь идет не только о ремонте основных зданий и инфраструктуры гостиниц, но и модернизации предоставляемых услуг.

Мухаммед Али Бугази рассказал, что инициатива рассчитана на пять лет, однако размер суммы на ее реализацию он не озвучил.

Планы правительства по привлечению туристов в Алжир могут не сработать. В стране на регулярной основе проходят акции протеста, организаторами которых выступает народное движение «Хирак».

Алжир рассчитывает спасти экономику страны с помощью туризма

Два дня назад активисты вышли на улицы с призывами вернуть «власть народу», создать «независимую судебную систему» и соблюдать «свободу слова» в прессе. Нередко эти демонстрации заканчивались столкновениями с полицией. Такая активность в Алжире может оттолкнуть потенциальных туристов.

Алжир рассчитывает спасти экономику страны с помощью туризма

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