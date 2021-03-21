Алжир рассчитывает спасти экономику страны с помощью туризма

Алжир, 21 марта. Министр туризма, ремесел и семейного труда Мухаммед Али Бугази возглавил церемонию открытия Hotel Mazfran в столице страны, пишет издание Afrigate News.

Во время выступления глава ведомства заявил, что иностранные туристы поспособствуют возрождению экономики государства. В связи с этим правительство запустило проект по реконструкции более 1500 отелей. Речь идет не только о ремонте основных зданий и инфраструктуры гостиниц, но и модернизации предоставляемых услуг.

Мухаммед Али Бугази рассказал, что инициатива рассчитана на пять лет, однако размер суммы на ее реализацию он не озвучил.

الجزائر تراهن على قطاع السياحة لخلق حركية اقتصادية https://t.co/RAC7NMI64w — بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) March 20, 2021

Планы правительства по привлечению туристов в Алжир могут не сработать. В стране на регулярной основе проходят акции протеста, организаторами которых выступает народное движение «Хирак».

Два дня назад активисты вышли на улицы с призывами вернуть «власть народу», создать «независимую судебную систему» и соблюдать «свободу слова» в прессе. Нередко эти демонстрации заканчивались столкновениями с полицией. Такая активность в Алжире может оттолкнуть потенциальных туристов.