Подруга Гогена Солнцева рассказала о попытках Даны Борисовой уложить его в постель

Москва, 21 марта. Телеведущая Дана Борисова во время лечения в клинике пыталась соблазнить шоумена Гогена Солнцева, женатого на Екатерине Терешкович. Об этом заявила его подруга.

Солнцев рассказывал, что в клинику его принудительно отправила супруга, заподозрившая у него алкоголизм. В соседней палате оказалась Борисова, которая, по словам подруги шоумена, флиртовала с ним и кокетничала, пыталась уложить в постель, а затем стала «обрывать» телефон.

«Я вчера посмотрела его телефон: 80 пропущенных звонков от Борисовой. Спрашиваю у него: «Почему ты не берешь трубку?» А он отвечает: «Мне кажется, она меня преследует!». Но я-то женские уловки сразу понимаю: она его не преследует, а хочет уложить моего друга в койку», — подчеркнула приятельница Солнцева.

По ее мнению, шоумен пользуется расположением Борисовой, чтобы заставить ревновать пожилую супругу. Как оказалось, он даже собирается с телеведущей в Таиланд на секс-шоу.

«Даночка — девушка горячая. Думаю, нам с ней будет не скучно», — цитирует Солнцева «Собеседник».

Солнцев рассказывал в интервью телеведущему Андрею Малахову, что в клинике были ужасные условия — «словно в колонии». У звезды забрали вещи и телефон, давали сильнодействующие препараты.