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Названы продукты, которые помогут поддержать функции головного мозга

Названы продукты, которые помогут поддержать функции головного мозга

Москва, 21 марта. Некоторые продукты питания способствуют поддержанию функций мозга, рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Жирная рыба типа скумбрии и лосося содержит жирные кислоты омега-3, необходимые для построения мембран нервных клеток. Этот продукт считается самым полезным для мыслительного органа. Также рекомендуется включить в рацион яйца, желтки которых богаты полезными фосфолипидами.

Пользу мозгу принесут овощи ярких цветов, в том числе морковь, перец, тыква и помидоры. Они обладают выраженными антиоксидантными свойствами. Цитрусовые содержат кверцетин, который является мощным противовоспалительным веществом. Оно защищает сосуды и клетки мозга от возможных повреждений. От преждевременного старения мыслительного органа защитят чеснок и куркума.

Употребление яблок благотворно сказывается на развитии памяти у человека, сообщили ученые из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний. Доказательством тому стали результаты эксперимента, проведенного на лабораторных грызунах.

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