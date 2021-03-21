Названы продукты, которые помогут поддержать функции головного мозга

Москва, 21 марта. Некоторые продукты питания способствуют поддержанию функций мозга, рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Жирная рыба типа скумбрии и лосося содержит жирные кислоты омега-3, необходимые для построения мембран нервных клеток. Этот продукт считается самым полезным для мыслительного органа. Также рекомендуется включить в рацион яйца, желтки которых богаты полезными фосфолипидами.

Пользу мозгу принесут овощи ярких цветов, в том числе морковь, перец, тыква и помидоры. Они обладают выраженными антиоксидантными свойствами. Цитрусовые содержат кверцетин, который является мощным противовоспалительным веществом. Оно защищает сосуды и клетки мозга от возможных повреждений. От преждевременного старения мыслительного органа защитят чеснок и куркума.

Употребление яблок благотворно сказывается на развитии памяти у человека, сообщили ученые из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний. Доказательством тому стали результаты эксперимента, проведенного на лабораторных грызунах.