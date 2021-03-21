Создатель «Чужого» Ридли Скотт снимет мини-сериал о Второй мировой войне

Лос-Анджелес, 21 марта. Режиссер фантастических фильмов «Чужой», «Прометей», «Бегущий по лезвию» 83-летний Ридли Скотт планирует снять сериал о Второй мировой войне.

Знаменитый голливудский режиссер объединит усилия с коллегой Стивеном Найтом («Острые козырьки», «Табу», «Эффект колибри») в работе над телешоу «Путь к свободе». Сериал, состоящий из десяти эпизодов, представит войну глазами СССР, Германии, Франции.

Повествование будет вестись от лица военных, женщин и детей, которые пытаются выжить в кровавой бойне. Ридли Скотт обещает пролить свет на то, что послужило причиной начала холодной войны. Известно, что в основу телешоу ляжет цикл произведений историка Энтони Бивора — автора книг «Падение Берлина», «Высадка в Нормандии». Дата премьеры «Пути к свободе» пока не названа.

Ранее сообщалось, что новый фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль» находится на стадии постпродакшена. В картине снялись Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Бен Аффлек.