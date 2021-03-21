Психологи из США объяснили влияние пандемии коронавируса на отношения в парах

Вашингтон, 21 марта. Конфликты из-за коронавируса негативно влияют на интимную составляющую отношений. К такому выводу пришли исследователи из Университета Индианы в США.

Специалисты опросили более 740 американцев старше 18 лет, состоящих в отношениях. Участников эксперимента попросили рассказать, случались ли в их паре ссоры из-за ситуации на фоне пандемии коронавируса. Около 34% ответили положительно на этот вопрос.

К тому же эти опрошенные указали на сократившееся количество поцелуев и прикосновений примерно в семь раз. Американские психологи предлагают использовать методы предотвращения стресса, повышения эмоциональной поддержки и близости, чтобы свести на нет влияние пандемии на отношения.

Психолог Сергей Ключников объяснил, как справиться с «коронавирусной тревогой». Он посоветовал думать о людях «не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения». Нужно напоминать себе о позитивных моментах контакта с окружающими, считает психолог.