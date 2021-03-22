Управляемая онкология made in Вашингтон. Колонка Сергея Малинковича

Трудно удержаться от того, чтобы не прокомментировать выпады Байдена в адрес главы нашего государства. Хоть я голосовал за кандидата своей партии на выборах президента РФ, эти высказывания злобного вашингтонского старикана задели меня лично, как и большинство россиян.

Такого градуса агрессии не позволяли себе американские визави даже в острые периоды холодной войны эпохи СССР. Впрочем, ироничный ответ российского лидера тоже был беспрецедентным и откровенно порадовал остроумием и явной демонстрацией нашего превосходства над беснующимся в истерике ставленником либерально-финансового капитала США. Между тем упомянутая главой нашего государства весьма к месту детская поговорка имеет отношение к реальным действиям США в отношении суверенных государств, их лидеров. И вот это уже не смешно. Несколько лет назад многие независимые исследователи и эксперты обратили внимание на то, как странно и последовательно онкологические заболевания поразили наиболее левых президентов Латиноамериканского континента — Уго Чавеса (Венесуэла), Фиделя Кастро (Куба), Фернандо Луго (Парагвай), Нестора и Кристину Киршнер (Аргентина), Лулу де Силва и Дилму Русефф (Бразилия), Эво Моралеса (Боливия).

Для тех, кто не очень сильно следил за перипетиями латиноамериканской политики, поясню, что абсолютно все вышеперечисленные лидеры придерживались или придерживаются (кто жив остался) левых взглядов и своей независимой политикой вызывали большое и непрерывное раздражение США.

Чавес, боровшийся с онкологическим заболеванием длительное время, прямо сказал об этом в свое время:

«Я далек от мании преследования, но факт остается фактом — убийство как способ устранения неугодных политиков всегда практиковался империей (США). У меня нет доказательств, но тем не менее очевидно, что с прогрессивными политиками в Латинской Америке происходит что-то странное».

Действительно, почему страшное заболевание, как точно наведенный кем-то оптический прицел, поражало исключительно левых президентов пылающего континента? Стоит отметить, что 2006–2015 годы были крайне опасными для США в том смысле, что одна за другой латиноамериканские страны голосовали за антиимпериалистически и социалистически настроенных президентов. В политике каждого из перечисленных заболевших лидеров были, конечно, нюансы, не все эти страны входили в венесуэльско-кубинский блок АЛБА. В каждом из случаев курс внезапно заболевших лидеров был невыгоден для США. Сегодня диагноз «онкология» не является приговором. Лучшие медики вышеназванных стран вели напряженную борьбу за здоровье своих национальных лидеров. Кого-то удалось спасти от странной онкологической эпидемии, кого-то, к сожалению, нет. С 2008 по 2016 год продержался в борьбе с болезнью патриарх левых сил Латинской Америки и всего мира Фидель Кастро. Кубинская медицина известна своим мастерством и высоким уровнем исследований. К сожалению, команданте Уго Чавес выдержал в борьбе с коварной болезнью лишь два года.

В связи с его смертью преемник Чавеса Николас Мадуро без экивоков заявил:

«Мы абсолютно не сомневаемся, что Чавес подвергся нападению, кроме того, у нас есть наметки. Придет момент для проведения научного исследования… Было слишком много подобных примеров в истории, последним из которых стало заболевание палестинского лидера Ясира Арафата».

Вроде бы Арафат, как и Фидель, был человеком преклонного возраста, но его супруга уверена в насильственной смерти ветерана освободительного движения. По ее настоянию тело покойного было эксгумировано.

По итогам повторных исследований, проведенных независимой комиссией, газета The Guardian писала:

«Первые результаты исследования останков Ясира Арафата показали наличие в костях и тканях неожиданно высокого уровня радиоактивного полония-210. Это говорит о том, что смерть бывшего палестинского лидера могла быть вызвана отравлением какой-то редкой субстанцией».

Канал «Аль-Джазира», в распоряжении журналистов которого попал отчет швейцарских экспертов из Института радиофизики, прямо заявил:

«Арафат был отравлен с вероятностью до 83%».

А дальше все как в рот воды набрали. Видимо, моралисты из Вашингтона сумели заставить медиа замолчать, используя где звонкую монету, где недвусмысленные угрозы. Арафат, как известно, был слишком неуступчив в переговорах с Израилем и США относительно мирного процесса на Ближнем Востоке; его преемники оказались куда сговорчивее. Относительно же латиноамериканского прецедента — динамика здесь выглядела так: первому в августе 2010 года диагноз «лимфома Ходжинка» (опухолевое заболевание лимфатической системы) поставили 60-летнему парагвайскому президенту Фернандо Луго. После прохождения шести сеансов химиотерапии в Сан-Паулу и Асунсьоне врачи сообщили, что опухоль ликвидирована. Ну что ж, тогда против Луго применили более надежное средство — государственный переворот. В 2012 году левый священник Фернандо Луго, поддерживаемый даже местной компартией, был смещен путем импичмента, объявленного марионеточным парагвайским конгрессом, как выяснилось позже, по сфабрикованным обвинениям. 66-летнему экс-президенту Бразилии Луису Инасио Лула да Силва диагноз «рак гортани» был поставлен в октябре 2011 года, через девять месяцев после передачи власти соратнице бывшей радикальной коммунистке Дилме Руссеф. После нескольких сеансов химиотерапии раковая опухоль у экс-президента сократилась на 75%.

Но как только Дилма Русефф на деле доказала, что продолжит независимый от Вашингтона и левоориентированный курс Лулы, она тоже необъяснимым образом сразу заболела. Впрочем, Бразилия — большое и действительно независимое государство и, видимо, для спасения президента были привлечены все возможности. Русефф излечилась, но ее политика не изменилась, следовательно, осталось в силе и недовольство Вашингтона. Как и Фернандо Луго, Русефф была отстранена от своего поста в результате импичмента. Попытавшегося сменить ее на посту президента главного социалиста страны и ее учителя Лулу де Силву немедленно упрятали за решетку по обвинению в коррупции. Разнообразием рецептов, как видите, в Белом доме не блещут. Еще более подозрительно складывалась жизнь супругов —президентов Аргентины Нестора и Кристины Киршнер. Сначала возглавлял страну и повел ее независимым курсом левый перонист Нестор Киршнер. Против него была поднята явно заказная кампания клеветы, ему пришлось отойти в тень, но аргентинцы избрали президентом его супругу и соратницу Кристину Киршнер. Нестор серьезно влиял на политику жены. Что ж, тогда ушедший, но сохранивший влияние президент неожиданно умирает, а глава государства Кристина Киршнер становится очередной жертвой этой странно избирательной онкологии, поражающей лишь политиков сильно левее центра. У нее диагностировали рак щитовидной железы. Примерно так же развивались события с боливийцем Эво Моралесом, наиболее близким к Кубе и Каракасу. Если ты победил рак, получай государственный переворот (в 2019 г.). Правда, латиноамериканские левые оказались крепкими орешками. Мадуро продолжает в целом линию Чавеса. Народное движение протеста вырвало Лулу из тюрьмы в Бразилии. Моралес сумел добиться победы на очередных президентских выборах в Боливии своего последователя.

Но если вернуться к версии управляемой онкологии, насколько она жизнеспособна? Прямых доказательств нет, есть косвенные. И они весьма серьезны. На вооружении американских спецслужб существуют микроволновые пушки, которые действуют по принципу обычной микроволновой печки, только ее волны направлены в виде узкого луча и дальность их действия намного больше. Кроме явного онкологического эффекта, микроволны имеют и другой, не менее страшный — они вызывают симптомы, способные привести к инфаркту именно такому, который неожиданно сразил Нестора Киршнера.

Важнее, однако, что WikiLeaks сообщал, как ЦРУ попросило в 2008 году Посольство США в Парагвае собрать биометрические данные, в том числе ДНК на всех четырех кандидатов в президенты, включая жертву будущих болезней и интриг Фернандо Луго. Зная код ДНК, можно легко разработать онкоген для каждого конкретного человека. Что тут скажешь… Все происходящее очень подозрительно. Никому, кроме США, левые президенты Латинской Америки не мешают. Россия их как может поддерживает через океан и традиционно с латиноамериканцами дружит. Китай вкладывает в регион большие инвестиции. Европа относится к ним нейтрально, у нее своих проблем хватает. При этом ковбойские методы США в мировой политике всем известны. Я противник погружения в конспирологические теории, но репутация у Вашингтона, как говорится, подмоченная. Встает и не снимается вопрос, на который пока нельзя дать однозначного ответа: почему независимые политики на юге американского континента вынуждены то и дело вставать перед выбором: рак, вероятная смерть или же государственный переворот, если они хотят жить своим умом?! Ответ, по мнению многих экспертов, следует искать в сейфах господина Байдена и его предшественников.