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Десятки демонстрантов задержали в Лондоне на акции против локдауна

Десятки демонстрантов задержали в Лондоне на акции против локдауна

Лондон, 21 марта. Большинство протестующих были задержаны полицией города за нарушение правил социального дистанцирования.

Противники коронавирусных ограничений прошли по улицам британской столицы под лозунгом «Зомби, носящие маски, пробудитесь, или подчинитесь и сдохните».

Всего в акции протестов участвовали несколько тысяч человек, некоторые были агрессивно настроены против полицейских. Как утверждает заместитель помощника комиссара Лоуренс Тейлор, несколько сотрудников подверглись нападению и были травмированы.

Италия введет «пасхальный» локдаун из-за роста числа случаев заболевания COVID-19, сообщает ФАН.

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