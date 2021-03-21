Подкаст «ФАН повсюду»: что происходит в Мьянме

Мьянма стремительно двигается от спорных выборов к кровопролитному гражданскому конфликту с угрожающими перспективами. Почему оппозиция выбрала своими символами три пальца из «Голодных игр» и молочный чай? Как к происходящему относятся вооруженные этнические группировки Мьянмы, которые могут стать решающей силой в противостоянии армии и гражданской оппозиции? Станет ли Мьянма «новой Сирией» или «второй Ливией»?

Обо всем этом и многом другом рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Взгляд на Восток».

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В выпуске:

Что на самом деле происходит на ролике с «танцующей на фоне переворота» девушкой, который стал вирусным.

Как происходили подтасовки на выборах и в чем это выражалось?

А был ли переворот? Полномочия военных в Мьянме, закрепленные в Конституции.

Кто сейчас управляет страной и сколько продлится чрезвычайное положение?

Призывы к протестам и начало уличных забастовок. Движение неповиновения.

Как «штрейкбрехеров» заставляют присоединяться к забастовкам.

Чего добиваются протестующие?

Почему произошла эскалация и военные открыли огонь на поражение?

«Методички» мьянманских оппозиционеров

Как реагируют на развитие конфликта другие игроки в регионе, а также США и ЕС

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