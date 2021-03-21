Фотографии отдыха Путина и Шойгу в Сибири опубликовали в Сети

Новосибирск, 21 марта. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят выходные в сибирской тайге. Накануне российский лидер рассказывал, что хочет «немножечко отдохнуть» в лесу.
О выходных президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В беседе с журналистами он заявил, что Путин и Шойгу проводят время за прогулками тайге.
Фотографиями отдыха двух высокопоставленных лиц поделился пресс-центр президента. На кадрах Путин и Шойгу катаются на вездеходе, обедают на свежем воздухе.
Глава Минобороны РФ также показал Путину свою мастерскую. Шойгу в качестве хобби мастерит поделки из дерева.
Ранее в Сети появлялась информация о том, как в условиях закрытых границ провести весенний отпуск в теплых краях, не выезжая за рубеж.