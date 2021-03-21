Киркоров и Тодоренко в шоу «Маска» сравнили Яну Рудковскую с пантерой

Москва, 21 марта. Артист, скрывающийся под костюмом Розовой Пантеры, озадачил членов жюри шоу «Маска». В качестве версии они рассмотрели музыкального продюсера Яну Рудковскую.

Розовая Пантера появилась на сцене под зажигательную мелодию. Члены жюри наперебой принялись гадать, кто может скрываться под яркой маской. Первой высказалась за Рудковскую певица Валерия.

«Ребят, а у меня есть версия: а что, если это Яна Рудковская? У Яны специфическая артикуляция. Почему так отрывисто говорит наша Пантера? Для того, чтобы мы не смогли вслушаться», — сказала она.

Шоумен Александр Ревва поддержал исполнительницу, а телеведущая Регина Тодоренко задалась вопросом, может ли светская львица быть настолько скромной, какой показала себя Розовая Пантера.

Король российской эстрады Филипп Киркоров подтвердил, что может, да еще как.

«Да. Я Яну знаю уже больше 15 лет и имею право сказать, что это милейшая, скромнейшая, очень трогательная, ранимая девушка. Но именно весь кайф Яны заключается в том, что когда выходит «на охоту», на арену, она превращается в…» — сказал он.

Тодоренко закончила его фразу.

«В багиру!» — воскликнула звезда «Орла и решки».

Киркоров подтвердил, что это более чем удачное сравнение.

В прошлом выпуске шоу разоблачили артиста, скрывавшегося под костюмом Банана. Им оказался актер Юрий Стоянов.