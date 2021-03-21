Швейцарские СМИ считают политику Байдена возможным возвращением к холодной войне с РФ

Берн, 21 марта. Президент США Джо Байден выпадом против российского лидера Владимира Путина захлопнул дверь между РФ и США, считают журналисты.

По мнению швейцарского издания SRF, Соединенные Штаты не заинтересованы в налаживании отношений с Москвой. Джо Байден продолжит оказывать давление на Россию с помощью санкций, убеждены сотрудники СМИ. Агрессивная политика главы Белого дома может свидетельствовать о возвращении к холодной войне.

«Можно предположить, что санкции будут вновь ужесточены. Возможно также, что усилится сотрудничество с Украиной», — допустила корреспондент SRF в США Изабель Якоби.

Американский лидер недавно позволил себе резкое высказывание в адрес России и ее президента. Он указал на «вмешательство» РФ в президентские выборы США. В ответ на это Путин пожелал демократу здоровья и предложил «не пикироваться заочно», а провести открытый разговор в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что американцев разочаровал отказ Байдена от беседы с Владимиром Путиным.