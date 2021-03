Российские невесты будут говорить «да» на новом реалити-шоу телеканала «Суббота!»

Любимый дизайнер многих звезд российского шоу-бизнеса Бичолла Тетрадзе стал ведущим нового реалити-шоу «Скажи платью «Да!», которое будет показывать телеканал «Суббота!», сообщили ФАН в его пресс-службе.

«Скажи платью «Да!» — адаптация американского формата программы Say Yes To The Dress, где стилисты одного из лучших свадебных салонов Нью-Йорка помогают невестам выбрать свадебное платье.

Премьера шоу состоялась еще в 2007 году, и с тех пор оно неизменно пользуется огромной популярностью, став настоящим хитом в десятках стран, — вышло уже девятнадцать сезонов.

Ведущим проекта в России стал популярный дизайнер Бичолла Тетрадзе. Он, в частности, одевает Светлану Лободу, Ивана Дорна, Кети Топурию, Александра Ревву, шил свадебное платье для певицы Джамалы и других звезд шоу-бизнеса.

Выбрать ведущего получилось не сразу: искали известного дизайнера с опытом создания именно свадебных платьев. На эту роль приглашали Валентина Юдашкина и других модельеров, но в итоге создатели проекта остановились на Тетрадзе.

«Я слышал об этом проекте, но никогда не думал, что стану его ведущим, — признался он. — Уже после съемок «пилота» я понял, что это мое: мне нравится помогать девочкам готовиться к важному дню, нравится подбирать им платья в разных стилях и ценовых категориях».

По словам дизайнера, в Америке это шоу идет уже много лет, поэтому он смотрит его и представляет, скольким невестам в России возможно подобрать идеальное свадебное платье.

Сюжет каждого выпуска заключается в том, что три невесты находятся в поисках «того самого» платья. Тетрадзе и консультанты одного из лучших свадебных салонов страны сделают все возможное, чтобы помочь им выбрать наряд.

Но понравится ли их выбор родственникам, подругам и жениху — вот в чем вопрос. В процессе поиска будет все: семейные традиции, истории любви и неожиданные ссоры. Так что экспертам шоу придется серьезно потрудиться, чтобы каждая героиня нашла свое идеальное платье и сказала ему: «Да»!

Накануне особого дня девушки примеряют свадебный наряд, а их родные и близкие помогают им выбрать платье. На проекте кто-то получит предложение руки и сердца еще раз, а кто-то даже придет на примерку с женихом, несмотря на приметы.

Зрители увидят трогательную историю, когда, например, внучка примерит платье, которое было у ее бабушки на свадьбе 50 лет назад. Будут и необычные запросы: например, платье для свадьбы в стиле вселенной Гарри Поттера.

«В модной индустрии довольно часто меняются тенденции, но свадьба — это в первую очередь про традиции, — пояснил Тетрадзе. — Поэтому при выборе наряда невесты чаще всего предпочитают классику. Например, в одном из выпусков к нам пришла девушка, которая шьет костюмы для косплея, но и она выбрала на свою свадьбу абсолютно классическое платье».

Все потому, что в этот особенный день она видит себя только так — принцессой, заявил дизайнер-телеведущий.

Премьера реалити-шоу «Скажи платью «Да!» состоится 22 марта в вечернем эфире телеканала «Суббота!».

Ранее сообщалось, что новым лицом этого канала стала известная российская певица, блогер и ведущая Клава Кока.