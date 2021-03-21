Прохор Шаляпин рассказал, кто может скрываться под маской Розовой Пантеры

Москва, 21 марта. Известный российский певец Прохор Шаляпин выдвинул несколько версий, кто может выступать в костюме Розовой Пантеры в развлекательном шоу «Маска».

По словам бывшего участника проекта «Фабрика звезд», пантера у него ассоциируется с писательницей и светской львицей Леной Лениной. Шаляпин добавил, что у человека под маской очень приятный женский голос, но это явно не оперная дива Анна Нетребко. Такие вокальные данные у большинства звезд шоу-бизнеса, подчеркнул Прохор.

«А еще у меня есть варианты, что под маской Ольга Бузова, Глюкоза или Ксения Бородина», — заявил певец в интервью изданию Teleprogramma.

Артисту очень нравится шоу «Маска», в особенности, яркие костюмы участников. Такие шикарные наряды «радуют глаз» Шаляпина. А вот членов жюри экс-фабрикант хотел бы видеть как можно реже. Он считает, что своим обсуждением происходящего на сцене судьи только отвлекают зрителей.

Во втором сезоне «Маска» всего 14 героев. Шоу уже покинули Иосиф Пригожин, Азиза, Светлана Хоркина, Юрий Стоянов. Последний выступал на сцене в костюме Банана. По мнению многих зрителей, самым загадочным участником является человек, скрывающийся под маской Ламы.