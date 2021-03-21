Выявлен фактор, повышающий риск развития диабета второго типа у женщин с поликистозом яичников

Москва, 21 марта. Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и ожирением подвергаются повышенному риску развития диабета второго типа, выяснили ученые.

О связи между СПКЯ и диабетом прежде говорили, основываясь на небольшом количестве исследований, в которых в основном рассматривались женщины с этим заболеванием и ожирением.

В новой научной работе специалисты проанализировали 23 предыдущих, чтобы оценить роль избыточного веса в развитии диабета второго типа у женщин с СПКЯ. В исследованиях приняли участие 60 336 представительниц прекрасного пола с синдромом и 259 444 без него. При этом в общей сложности у 8847 женщин был диабет второго типа.

«Мы пришли к выводу, что только женщины с СПКЯ и ожирением имеют повышенный риск развития диабета второго типа, в отличие от нынешнего мнения, что все женщины с СПКЯ имеют значительный риск развития диабета второго типа», — сообщил доктор медицинских наук Сарантис Ливадас.

Он подчеркнул, что имеющим синдромом поликистозных яичников женщинам крайне важно контролировать вес, чтобы не допустить развитие диабета, пишет MedikForum.

Диабет второго типа может провоцировать глазные и сердечно-сосудистые заболевания, болезни ротовой полости, почек, повреждения нервов, поражения ног и осложнения при беременности, отметила эндокринолог Эфтимия Карра. Врач назвала настораживающие симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии проблемы.